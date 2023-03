Belgique : l'inflation se stabilise à des niveaux très élevés en mars (+6,67%)

L'inflation a atteint 6,67% en mars, contre 6,62% en février, a annoncé jeudi le SPF Économie.

La hausse des prix est notamment portée par l'inflation des produits alimentaires (boissons alcoolisées y compris), qui atteint en mars 17,02%, contre 16,12% en février. L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'est établie à 8,57% en mars, contre 8,28% en février.

L'inflation sur la base de l'indice santé augmente, quant à elle, de 6,84% à 7,35%. Les principales hausses de prix enregistrées en mars concernent les fruits, l'électricité, les soins corporels, les légumes, les confiseries, les voyages à l'étranger, le pain et les céréales, les restaurants et cafés ainsi que les boissons non alcoolisées, détaille le SPF Économie. Le gaz naturel et les boissons alcoolisées ont, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice.