Belgique : l’industrie du diamant consternée par le discours d’Alexander De Croo à l’ONU sur le bannissement du diamant russe

Seize gros producteurs de diamants ont réagi avec consternation à la proposition du Premier ministre belge Alexander De Croo au G7 de bannir les diamants russes du marché. L’information du Financial Times a été confirmée à Belga de bonne source.

Alexander De Croo a imploré mardi soir à New York le secteur de la joaillerie à parcourir "le dernier mile" pour faire aboutir cette initiative. Les diamants provenant de Russie ne sont jusqu’ici frappés d’aucune sanction.

Selon une lettre que le Financial Times a pu consulter, les 16 accusent le lobby diamantaire anversois de ne pas être suffisamment "transparent, responsable et inclusif".

La Belgique est restée longtemps réticente, le centre mondial du négoce du diamant brut et poli se trouvant sur son territoire, à Anvers. On recherchait un mécanisme inébranlable pour tracer les diamants et ainsi empêcher que les pierres précieuses russes ne se retrouvent sur le marché des pays du G7 (Etats-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Japon) et de l’UE. Le dispositif est presque prêt désormais. Devant le gratin de la joaillerie réuni pour l’occasion à la résidence du consul général belge à New York, Alexander De Croo a donc invité les parties prenantes à faire aboutir l’initiative. "Les diamants russes symbolisent désormais la guerre et les violations des droits humains", a insisté le Premier ministre.