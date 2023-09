Belgique – Estonie : un sursaut d’orgueil espéré de la part des Diable rouges (Direct vidéo, audio et commenté 20h15)

Du bon football, du spectacle et les trois points. Voilà ce dont les supporters des Diables rouges présents au Stade Roi Baudoin rêvent pour Belgique – Estonie ce mardi soir. En tête du groupe F à égalité avec l’Autriche (dix points), les Diables disputent leur cinquième rencontre de qualification en vue de l’Euro 2024. Et après une prestation plus que moyenne en Azerbaïdjan, les observateurs espèrent un sursaut d’orgueil de la part du groupe. Il faudra briller face au petit poucet estonien, 111e nation mondiale.

Domenico Tedesco devra de nouveau se passer de deux piliers en l’absence de Kevin De Bruyne, autour duquel il a bâti son système, et Thibaut Courtois. Et le coach a du pain sur la planche, il a pointé les principaux axes d’amélioration au micro de Vincent Langendries "On doit faire beaucoup mieux quand on n’a pas le ballon. On a beaucoup travaillé sur le pressing, on va essayer de faire mieux. C’est important de mettre de l’intensité, mais il faut le faire au bon moment. On veut le ballon, on veut le garder et se procurer des opportunités. On a les qualités pour faire la différence quand on a le ballon."

Le message est clair, plus qu’à mettre tout ça en pratique sur la pelouse, avec un début en fanfare et la toute première Brabançonne chantée en trois langues. Les frissons seront au programme pour débuter la soirée.

La rencontre est évidemment à suivre sur tous les médias de la RTBF.

Ecoutez la rencontre sur Vivacité