Belgique-Estonie : le noyau des Diables 41 fois plus cher que la sélection estonienne

Si la sélection de Domenico Tedesco est orpheline de quelques joueurs-clés, la valeur deux sélections est bien différente. À en croire le site spécialisé allemand "Transfermarkt", la valeur marchande du joueur le moins cher des Diables (Jan Vertonghen) est équivalente à celle de l’Estonien le plus cher (Karl Hein). Les deux joueurs valent 1,5 million d’euros.



Du côté des Estoniens, seul Karl Hein, gardien des U23 d’Arsenal, vaut plus d’un million d’euros. La valeur du reste de la sélection varie entre 50.000 euros et 800.000 euros.



La valeur marchande des 25 sélectionnés estoniens atteint les 9,4 millions d’euros. À titre de comparaison, Hans Vanaken, qui n’est que le 16e joueur le plus cher de notre sélection vaut, à lui seul 10 millions d’euros. La valeur totale de notre sélection est de 387,7 millions d’Euros. Une différence, certes impressionnante, mais qui aurait pu l’être encore plus. Rien que Kevin De Bruyne, blessé, vaut à lui seul 80 millions d’euros.