Belgique - Égypte : "Nos défauts sont toujours là ... nos qualités aussi"

Dans leur seule rencontre de préparation avant le Mondial 2022, les Diables Rouges se sont inclinés 1-2 face à l'Egypte. Pour notre consultant, Nordin Jbari, la rencontre a mis en avant nos défauts surtout en défense. "Une défense à trois avec un quatrième joueur "hybride" qui était Castagne. Mais il a mis en difficulté un joueur comme Theate qui ne savait pas où il devait jouer, si c'était en troisième défenseur ou en back gauche. Il était loin d'Alderweireld." Il a également trouvé Axel Witsel assez esseulé sur le terrain, "il a joué presque tout seul au milieu pendant la première mi-temps. Ça a été mieux avec l'arrivée de Tielemans. Il faut avoir un parechoc quand la défense est plus faible."

Du côté de notre journaliste, Pascal Scimè, la rencontre était prévisible. "On s'attendait à ce genre de match face à une équipe qui n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, mais qui possède énormément de qualités. Cette équipe égyptienne nous a mis en difficulté. Prévisible également car nos défauts sont toujours là, nos qualités aussi. On a vu des joueurs qui ne voulaient pas se blesser car ils savent que dans 5 jours ils doivent être à 100% et ils ne peuvent pas prendre le risque de se blesser." Il enchaîne sur une note positive, "heureusement quand les titulaires sont là et qu'il y a du bon sens, ça va mieux. Tielemans a apporté de l'équilibre au milieu, Openda a fait du bien. Il a fait les courses, il a faim, car il doit jouer pour gagner des galons de titulaires." Il insiste tout de même sur le bon début de match des Diables Rouges : "ils les ont pressés, sur les 5-10 premières minutes, on se crée une occasion et on va les chercher très haut." En revanche, "l'équipe manquait clairement d'équilibre en première mi-temps, on a l'impression que chacun a un peu joué en ne pensant pas au collectif mais à sa carte perso."