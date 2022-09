Belgique-Corée du Sud : les Cats ont besoin d'une victoire pour lancer leur tournoi (direct vidéo 4h50)

Battues par les grandes favorites américaines (87-72), les Belgian Cats n’auront qu’un seul objectif face à la Corée du Sud : gagner. Une rencontre à suivre en direct vidéo dès 4h50.



Avant même d’affronter les stars US, Valéry Demory avait prévenu. Pour lui, le tournoi de ses Cats commençait face à la Corée. Ce premier match a permis aux Belges de rentrer dans la compétition sans pression. Et pour les moins expérimentées de goûter au très haut niveau. "Six de mes joueuses viennent du championnat belge où l’intensité défensive n’est pas du tout du même niveau. Elles auront appris aujourd’hui", a-t-il déclaré. Côté belge, on attendra plus d’Emma Meesseman, limitée à 4 unités.



Mais attention, la Corée du Sud voudra certainement se racheter après la claque reçue face à la Chine. Les Coréennes, complètement dépassées et plombées par une adresse en berne (23% !), ont été balayées 107-44.