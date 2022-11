Belgique - Canada : "Qui en attaque ? Batshuayi car il y a une hiérarchie comme Martinez l'a toujours dit"

J-1 avant la première rencontre pour notre équipe nationale dans ce Mondial 2022. Et le débat fut ... endiablé dans notre studio quant au onze qui sera aligné par Roberto Martinez face au Canada. D'un côté, Pascal Scimè et Nordin Jbari et de l'autre, nos envoyés spéciaux à Doha, Manu Jous et Eby Brouzakis.

Et c'est Manuel Jous qui ouvre le bal : "Contrairement à ses habitudes, Roberto Martinez a donné les 2/3 de son équipe. On le sait, Eden Hazard et Jan Vertonghen seront titulaires, tout comme Toby Alderweireld, Axel Witsel et Kevin De Bruyne. Les interrogations sont les suivantes : qui sera le 3ème défenseur ? Qui aux côtés de Witsel ? Qui sur les flancs ? Last but not least, qui en pointe ?"

Eby Brouzakis nous donne quelques éléments de réponse : "En défense, je vois Zeno Debast. On peut parier sur Youri Tielemans aux côtés de Witsel. Sur les côtés, Timothy Castagne et Yannick Carrasco. Par contre en pointe, je ne suis pas sûr de voir Michy Batshuayi."