Belgique – Canada : Kody et Pablo Andres donnent leurs impressions avant le 1er match des Diables

Réunis au sein du Cirque Royal de Bruxelles, Pablo Andrès et Kody, les experts du rire, nous donnaient leurs pronostics pour le premier match des Diables Rouges lors de la Coupe du Monde au Qatar. La Belgique et le Canada s’affronteront ce 23 novembre à 20h00 !

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils n’ont pas été tendres avec l’équipe d’outre-Atlantique.

"On va les éclater. Depuis quand le Canada joue au Football ? Au Quatar, déjà nous, on va avoir chaud. Mais eux, ils vont passer de -30 à +40 ! Ils vont être plus rouges que Kevin De Bruyne."

"D’ailleurs, il y a qui dans leur équipe ? Garou ? Céline Dion ? Natacha Saint Pierre ? Ils sont nuls ! "

Nos deux critiques sportif ont vite dû nuancer leurs propos quand le grand Anthony Kavanagh est entré sur la scène du Cirque Royal.