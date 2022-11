Belgique – Canada : "Je pense qu’Onana sera titulaire au prochain match"

Michy Batshuayi, est le seul buteur de cette rencontre. "C’est bon pour sa confiance, c’est le back-up de Lukaku.", entame Clément Tainmont. "Il a rempli son rôle à la perfection, sur la seule opportunité, il la met au fond." Mais pour lui, il ne faut pas se contenter de ça. "Il a besoin de plus de soutien, plus d’appels autour de lui pour mieux s’exprimer au prochain match".

Pascal Scimè renchérit, "cette victoire change la donne, Lukaku va pouvoir se reposer quelques jours de plus. Car on ne va pas devoir forcer sur le prochain match."

Du côté de Kevin De Bruyne, c’est la frustration qui primait. "Difficile d’avoir une situation en club où la tactique du coach se déroule parfaitement et d’arriver en équipe nationale et d’avoir du mal à dérouler. On ne l’a pas vu à son avantage sur cette rencontre, 40 ballons touchés, normalement c’est le double et 30% de passes ratées." dit Clément Tainmont.

Pascal Scimè termine, "il ne doit pas insister là-dessus à Manchester City car les joueurs pensent comme lui, ici c’est différent. Quand il est frustré, il perd de l’influx nerveux. On sent qu’il n’est pas satisfait, il ne veut pas minimiser le moindre détail, car c’est un grand champion."