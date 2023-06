Belgique - Autriche : "Lukebakio et Doku sont les deux principales satisfactions"

Pascal Scimè est également revenu sur la prestation de Romelu Lukaku qui a connu "un match difficile" malgré son égalisation. "En première mi-temps, on n’arrivait pas à trouver Lukaku. Finalement, il a une occasion et il met le ballon au fond. Et une fois qu’il a marqué, on voit un autre match. La baisse de régime des Autrichiens lui a permis de se mettre plus en valeur. Il est redescendu dans le jeu et a permis aux joueurs de 1 contre 1, qui étaient frais en plus, de justement attaquer les espaces. Il a alors pu surgir de la deuxième ligne. Il a péché par moments, peut-être par égoïsme. Mais c’est difficile de lui reprocher quelque chose. Il a marqué un but et en deuxième mi-temps, quand il y a eu de l’espace, on a vu la différence physique qu’il pouvait apporter."

Un avis partagé par Clément Tainmont. "Il a essayé en première mi-temps de jouer sur sa puissance physique pour garder le ballon et faire avancer le bloc. Chose qu’il n’a pas réussi à faire. David Alaba avait été assez malin et avait pris le dessus. En seconde mi-temps, on l’a trouvé plus facilement parce qu’il y avait plus de mouvements autour de lui. Il fallait trouver des profils qui viennent contrarier les mouvements de la défense autrichienne. C’est ça qui lui a permis de trouver la clé sur la passe de Dodi Lukebakio. Il arrive en 2-3 touches à se recentrer et à finir formidablement l’action en mettant un très beau but. Il s’est bien déplacé entre les lignes et s’est retourné assez vite. Puis, il a eu quelques opportunités en fin de match, mais on le sentait plus émoussé. Ce qui a fait qu’à l’un ou l’autre moment, il a plutôt fait le mauvais choix."