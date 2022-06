Belgique – Autriche : Les Red Flames poursuivent leur préparation pour l’Euro (Direct vidéo 16h45)

Avant dernière rencontre de préparation pour les Red Flames qui affrontent ce dimanche après-midi l’Autriche. Défaites facilement face à l’Angleterre, les Red Flames se sont par contre bien relevées en s’imposant face à l’Irlande du Nord jeudi (4-1). Mais pour confirmer cette victoire, il faudra donc enchaîner ce dimanche.

Car la rencontre face à l’Autriche sera sans doute plus disputée, les deux sélections sont assez proches au niveau des performances. Avec un petit avantage pour les Belges qui restent sur sept succès consécutifs à domicile. Et puis, elles n’ont jamais perdu face à l’Autriche (2 victoires et 2 nuls en 4 matchs). "Une bonne équipe qui mérite d’être à l’Euro et qui a une très bonne organisation", prévient cependant Ives Serneels, coach des Red Flames.

Pour faire un bon résultat, il faudra surtout bien démarrer la rencontre comme le soulignait Tessa Wullaert après la victoire de jeudi : "On n’a pas bien commencé, on ne trouvait pas l’espace entre les lignes", a analysé la joueuse aux désormais 67 buts en équipe nationale. "On en a discuté à la mi-temps. Je pense que la deuxième mi-temps était meilleure, mais on doit améliorer ça. A l’Euro, ce ne sera pas juste la deuxième mi-temps qui comptera, on devra bien commencer."