Belgian Space Week : focus sur les contributions belges à l’industrie et la recherche spatiales avec Sarah Baatout

Le voyage spatial est à l’honneur cette semaine avec la Belgian Space Week, un événement qui met en lumière les importantes contributions belges à l’industrie et à la recherche spatiales au travers de nombreux événements organisés partout en Wallonie et à Bruxelles. Mais justement, quelle sont ces contributions belges ? Notre pays sort-il du lot lorsqu’il s’agit de recherches de pointe ? Après Tintin, Dirk Frimout et Frank De Winne, est-ce qu’un ou une belge va s’envoler dans l’espace dans un avenir proche ? Ces explorations au-delà de notre atmosphère sont-elles utiles, voire rentables ici ?

Depuis lundi, Dirk Frimout, Frank De Winne et d’autres astronautes sont de passage dans les universités et à l’Euro Space Center pour expliquer leur mission et susciter des vocations. L’espace et la Belgique, une grande histoire d’amour abordé avec Sarah Baatout, aspirante astronaute et cheffe de laboratoire au Centre d’étude de l’énergie nucléaire de Mol.