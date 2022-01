Belgian Music Week sur Tipik : ces artistes belges qu’on écoutera en boucle en 2022

Au-delà des quelques artistes évoqués plus haut on attend énormément d’autres noms durablement intégrés dans le paysage musical belge. On écoutera Meyy, par exemple, ce dimanche 30 janvier, à l’occasion de sa venue dans l’émission de Loxley, entre 22 heures et 00h sur Tipik en radio. Une artiste au charisme fou qui a su convaincre bien au-delà des frontières grâce à une musique onirique et sensuelle. Son dernier EP est une réussite R&B étonnante tant elle semble flotter sur ses propres sonorités.

2022 sera également synonyme d’un retour attendu par le pays tout entier. Le plus beau défenseur de nos couleurs nationales, Stromae, sera de retour avec Multitude, son nouvel album dont on connaît déjà L’enfer et Santé, les deux premiers singles. Pour l’occasion on vous prépare une belle surprise. Restez à l’écoute de Tipik toute cette semaine pour ne pas manquer ça !

Selah Sue fait également partie de ces artistes dont le retour est prévu pour 2022, elle s’était faite bien plus discrète après le succès de son album "Selah Sue" en 2011. Elle revenait il y a peu avec Hurray, un titre aux influences jazz et rap 90’s. On vient également de découvrir Pills, second single d’un troisième album à venir pour le 25 mars prochain. Selah Sue ouvrira d’ailleurs les hostilités de cette Belgian Music Week dès ce vendredi à 19 heures sur Tipik en radio avec une session live dans l’émission de Sélim & Malou.