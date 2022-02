Belgian Music Week : Spéciale scène pop-rock belge des années 90

En 1998, le groupe bruxellois Venus donne le coup d’envoi d’une vague de rock-pop francophone belge jamais vue jusque-là. De Bruxelles à Liège en passant par Huy et Namur, des artistes émergent d’un peu partout, et le public surfe sur la vague des Jeronimo, Flexa Lyndo, Ghinzu, Sharko, Mud Flow ou Girls in Hawaï.

Dans le cadre de la "Belgian Music Week", Classic 21 Underground vous propose une émission spéciale sur cette période des "Sacrés Belges", en compagnie de Dorothée Moermans et Manu Debiève, ancien journaliste musical, et à l’époque programmateur sur Radio 21.

Le journaliste évoque aussi quelques anecdotes comme l’origine du nom de Ghinzu, groupe formé en 1999 à Bruxelles qui a connu un grand succès avec des titres comme "Do You Read Me".