Belgian Music Week : Musiq3 vous fait découvrir de jeunes artistes belges

Cette année plus que jamais, la RTBF se mobilise et affirme sa détermination à soutenir le secteur culturel et musical en organisant la Belgian Music Week sur tous ses médias, du 31 janvier au 6 février. Un maximum d'artistes belges (Fédération Wallonie-Bruxelles) seront mis à l'honneur via des concerts, des rencontres et des interviews orchestrés par les 8 radios de la RTBF.

Cette semaine sera clôturée par la Belgian Music Night, une soirée événement avec des lives exclusifs de duos d’artistes émergents et confirmés, et un documentaire sur 8 musiciens belges sélectionnés par les radios de la RTBF. Musiq3 y mettra en avant la jeune violoniste Maya Levy. Une soirée à suivre sur Tipik le 2 février.