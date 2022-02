Belgian Music Week : 5 artistes belges à écouter ou réécouter encore et encore !

Supergum c’est l’histoire de trois copains de toujours, Anatole, Ari et Gaspard qui décident de monter il y a une dizaine d’années une formation musicale au sous-sol d’une maison familiale. Une formation plaisir qui évoluera au gré des découvertes sonores de ses trois musiciens. Ils sont rejoints bien plus tard par le claviériste Samuel Marie (Tukan, Indigo Mango) qui leur ouvrira les portes du Volta. En janvier dernier, Supergum dévoilait "Gum !", un premier EP instrumental prometteur, quelque part entre l'avant-rock et l'électro expérimentale. Un pari réussi pour ces adeptes de Tortoise et autres Nobukazu Takemura et dont on surveillera de près la suite des aventures.