Belgian Music Night : Vivez la remise de prix dans Minecraft

Cette édition n’aura d’ailleurs pas seulement lieu en présentiel, ni lors d’une émission sur les médias traditionnels. Pas non plus de live sur les réseaux sociaux, mais plutôt une production dans ce qu’on appelle aujourd’hui un métavers.

Un métavers est un monde virtuel fictif. Aujourd’hui le terme est surtout utilisé pour désigner une future version d’internet avec des espaces virtuels, persistants et partagés.

Fortnite, par exemple, multiplie les partenariats et les événements dans son jeu pour en accroître la portée sociale. On se souvient des concerts de Travis Scott ou d’Ariana Grande directement implémenté dans le jeu.

Si vous l’aviez manqué Facebook s’est récemment renommé en " Meta ", preuve d’une volonté de placer leur métavers " Horizon Worlds " au centre de leur stratégie. Plus discret, Balenciaga a sorti son jeu " Afterworld : The Age of Tomorrow " pour présenter sa collection automne hiver 2021-2022.