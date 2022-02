Belgian Music Night : Antoine Delie, artiste belge de l'année sur VivaCité, remercie le public pour son soutien

Au lendemain de cette cérémonie, Antoine Delie a remercié dans une vidéo la radio grand public de la RTBF, qui a toujours cru en lui, pour son prix.

"Même avant que je fasse The Voice en France j'ai toujours eu le soutien de certains animateurs et émission de VivaCité qui m'ont invité pour parler de mes actualités. Et quand j'ai sorti mon premier single (NDLR : Dis-moi), c'est la première radio qui m'a dit : 'On diffuse ton titre' et qui m'a toujours soutenu" a-t-il révélé, assurant être "très honoré d'être là et d'avoir été choisi comme artiste de l'année VivaCité".

"Sans le public on n'existerait pas mais sans les radios et les personnes qui travaillent pour mettre les artistes en avant on n'existerait pas non plus" a-t-il ajouté.

