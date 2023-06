Le public a fait son choix et le public a décidé que You Suck at Parking méritait le prix ! Le seul jeu de course de voitures où il faut savoir s’arrêter au bon moment a fait l’unanimité auprès du public.

Coloré, jouable en multi, difficile et très prompt à ce qu’on veuille balancer notre manette, You Suck at Parking a été la révélation de l’année !