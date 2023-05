Belgian Cats : Rachid Meziane a aimé "l'énergie, l'enthousiasme et l'implication" de ses joueuses

Rachid Meziane, le sélectionneur national des Belgian Cats, était globalement satisfait de la prestation de la Belgique, victorieuse en préparation de la Grèce 83 à 60 vendredi, à Mons.

"J'ai bien aimé l'énergie dégagée par l'équipe et cette envie dès le début d'imposer le tempo. Elles ont de suite mis de l'agressivité en défense. En attaque, on a une belle capacité à scorer et le danger peut venir de partout. J'aime bien cette volonté chez les joueuses de se partager le ballon. Il y a 25 assists et tout le monde a marqué. Il y a eu quelques temps faibles sur lesquels il va falloir travailler. Ce n'était pas dommageable aujourd'hui (contre la Grèce), mais ça pourrait l'être plus tard contre d'autres."

La suite du programme verra les Belges retrouver la Grèce dimanche à Braine-l'Alleud avant un tournoi à Cordoue et des matches contre la Turquie et l'Espagne pour clôturer par deux joutes contre la Chine.

"L'opposition va crescendo, c'est intéressant. J'aime bien l'implication des joueuses et l'énergie qu'elles dégagent. Il y a beaucoup de combinaisons possibles dans les rotations", a ajouté Rachid Meziane qui disputait lundi soir encore le match 3 de la finale du championnat de France perdue avec son club de Villeneuve d'Ascq à Lyon, chez Julie Allemand.

"Le laps de temps est court, mais j'étais excité de venir le plus vite possible avec les Belgian Cats", a ajouté le technicien français arrivé mercredi en Belgique. "C'est dans la continuité de la saison, et j'ai un staff autour de moi (Pascal Angilis et Jill Lorent, ses assistants, notamment) en qui j'ai confiance et qui est compétent. Cela aide à se mettre de suite dans le bain et à la fois à se ménager pour récupérer et assurer la transition entre la saison en club et l'équipe nationale."