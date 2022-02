Belgian Cats : "Il y aura peut-être moyen de rêver davantage au Mondial" selon Eby Brouzakis

Outre les Red Lions, champions du monde et champions olympiques, et les Diables Rouges, 3e de la dernière Coupe du Monde et 1e nation mondiale, l’autre sport collectif belge qui s’installe au sommet, c’est bien le basketball féminin.

Les Belgian Cats sont pourtant moins médiatisées en Belgique que les footballeurs et les hockeyeurs, mais leur performance de ce week-end mérite toute la lumière. En écartant la Russie, les Cats enregistrent leur 5e qualification de suite pour un grand tournoi.

Et leur palmarès n’a rien à envier à celui des hommes : l’équipe féminine de basket belge c’est déjà 2 médailles de bronze à l’Euro 2017 et 2021 et une 4e place à la Coupe du monde 2018. Elles s’étaient alors inclinées en demi-finale contre les États-Unis. Une défaite loin d’être honteuse puisque les Américaines sont intouchables avec 50 victoires de suite, une nation qui n’a plus goûté à la défaite depuis 2006 selon Eby Brouzakis.

Seule ombre au tableau, la défaite contre le Japon en quarts de finale des Jeux Olympiques.