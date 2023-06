Belgian Cats : Emma Meesseman, 193 centimètres de talent

Pas sûre qu’elle va apprécier, car elle déteste les projecteurs et être sous le feu de la rampe. Pourtant, c’est mérité. Emma Meesseman, pilier des Belgian Cats, une des architectes du titre de championnes d’Europe de basket. Elle et ses coéquipières ont été ovationnées cette semaine sur la Grand-Place de Bruxelles. Portrait d’une meneuse, qui a toujours érigé le respect en valeur cardinale, par Lionel Deneubourg.



Ne nous dites pas que vous ignorez le palmarès d’Emma Meesseman ? : championne en NBA version féminine, cinq euroligues – l’équivalent de la Ligue des Champions de football – " MVP ", meilleure joueuse aux Etats-Unis… Et pourtant aux récompenses individuelles, Emma préfère de loin les trophées en équipe ! Elle est comme ça Emma Meesseman : humble et discrète, malgré le succès.

Une star aux Etats-Unis, en Russie aussi où elle a joué des années, et maintenant en Turquie à Fenerbahçe. A chaque fois elle fait l’effort d’apprendre un peu la langue du pays. Souvent à l’étranger, Emma aime rentrer chez elle à Ypres… pour manger local ! Les fameux chicons aux gratins de sa maman…



Emma souffre de surdité : 50% à chaque oreille. Elle lit sur les lèvres et en a fait une force sur le terrain. Mais même avec ses 193 centimètres, elle garde toujours avec cette âme d’enfant. Elle veut maintenant écrire son histoire et l’histoire du sport. Il ne lui manque plus que le titre mondial et l’or olympique…

