Belgian Cats – Anvers va accueillir un tournoi qualificatif pour les JO de Paris en février

Les États-Unis, championnes du monde, et la France, pays hôte, disputeront ces tournois même s’ils sont déjà qualifiés. Dans leur groupe, les deux autres meilleures équipes obtiendront alors leur qualification.

La Belgique, championne d’Europe pour la première fois de son histoire, l’Espagne, la Hongrie, la Serbie et l’Allemagne sont qualifiés en Europe. Côté asiatique, la Chine, victorieuse du championnat d’Asie, le Japon, finaliste, l’Australie, 3e, et la Nouvelle-Zélande, 4e, sont aussi qualifiés. Pour les Amériques, le Brésil et les Etats-Unis seront rejoints par deux autres pays issus d’un groupe de préqualification disputé en novembre entre le Canada, Porto Rico, la Colombie et le Venezuela.

La Belgique avait organisé en février 2020 à Ostende un tournoi pré-olympique pour les Jeux de Tokyo. Les Belgian Cats s’étaient qualifiées devant près de 6000 spectateurs finissant un an plus tard, 7es des JO japonais, éliminées en quarts de finale par le Japon, vice-championne olympique.