Belges morts sous l’uniforme allemand : 2500 dossiers découverts à Verviers

Serge Demoulin comme Marc Lecoq ont désormais accès aux dossiers constitués par l’administration de l’Etat-civil belge après la guerre. Ces dossiers dormaient dans une ancienne banque à Verviers, incendiée en 2021 et ont échappé de très peu à l’inondation. Ils étaient destinés à prouver la mort des personnes et avaient été utilisés pour attribuer des pensions de veuves et d’orphelins. L’administration aurait dû les détruire. "Elle ne l’a pas fait. Tant mieux" se réjouit Bernard Wilkin, des Archives de l’Etat.

Nous retrouvons Serge Demoulin dans un restaurant à Bruxelles. Bernard Wilkin a amené avec lui le dossier retrouvé de Charles et toutes les informations qu’il a pu rassembler sur le jeune homme disparu. "Ici, on a une lettre du commandant de compagnie qui explique les circonstances du décès. Charles Demoulin est mort à Leninka. C’est en Ukraine. On a une lettre de condoléances écrite par un Oberleutenant en 1944. On a des actes de décès. Tous ces éléments sont un excellent point de départ pour l’historien qui souhaite continuer à rassembler des informations."