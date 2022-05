Belges Histoires : David Bartholomé (Sharko) rencontre Grégory Nolens

David Bartholomé est à la tête du groupe Sharko. Grégory Nolens est entrepreneur. Ils ont en commun quelques cordes à gratter. Et aussi un air de musique : "I Went Down". Il s'agit d'une chanson de Sharko qui parle d'un personnage qui veut changer de peau. La coïncidence est troublante et le prétexte tout trouvé pour proposer à Grégory d'interpréter le morceau avec lui.

Grégory Nolens dirige en effet l'entreprise Cerhum, qui fabrique des os en 3D. Oui oui ça existe. Ils sont notamment utilisés en chirurgie réparatrice et sont une opportunité incroyable pour nombre de patients.