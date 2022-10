Belges détenus en Syrie : Cassandra Bodart dans une impasse

La jeune fille d’aujourd’hui 27 ans vit dans des conditions difficiles, inhérentes à la vie en camp. Elle dit regretter ses choix. "Il n’y a pas un jour qui passe sans que je me dise pourquoi ? Qu’est ce qui m’a pris ? Je regrette ce que j’ai fait. Mais il y a une chose que je ne regrette pas, c’est l’expérience que j’ai vécue ici. Ça m’a fait mûrir plus que mon âge. A l’avenir, je sais que je ne devrai plus suivre les gens aveuglément."

Cassandra Bodart vit au jour le jour et végète. Elle aimerait pouvoir rentrer en Belgique et être jugée pour ce qu’elle a fait, ni plus ni moins. "J’ai perdu assez de temps ici. J’ai compris la leçon et je pense avoir fait mes preuves pour montrer que j’avais changé et que j’étais prête à me réintégrer dans la société belge."