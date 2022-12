Belges bloqués au Pérou : que faire en cas d'immobilisation dans le pays ? Test-Achats y répond

Comment vivent-elles la situation ? C’est la pleine nuit au Pérou, sont-elles bloquées dans leur hôtel ? "On arrive quand même à sortir. On est dans l’ancienne ville. Là, il est maintenant 0h30, mais un couvre-feu a été instauré depuis le 16 décembre, de 20 heures à 4 heures du matin, donc on ne peut plus sortir. La journée, on arrive à sortir, mais c’est vrai qu’on ne va pas très loin, on n’ose pas trop quitter la ville d’Arequipa, donc on reste autour de l’hôtel. C’est comme ça pour tous les touristes qui sont cloîtrés ici" explique Khadija Sabrir.

Celle-ci a donc vu ses plans changer radicalement : "Je suis arrivée le 2 décembre et on devait voyager avec ma fille dans le sud du Pérou. Et finalement, on est arrivées à Arequipa le 8 décembre, on devait y rester deux jours, et depuis lors, donc ça fait très pratiquement neuf jours que nous sommes à Arequipa. Je devais retourner en Belgique le 16 décembre".