Belge disparue au Pérou : les parents de Natacha de Crombrugghe repartent à sa recherche dans le canyon de Colca

Ceux-ci ont également indiqué qu'un groupe de soutien, appelé "Looking for Natacha", a été créé par les amis de celle-ci, afin de mobiliser un maximum de personnes et de transmettre des informations sur les recherches. Un site web au nom du groupe a été créé, ainsi qu'une page Facebook et un compte Instagram.

Portée disparue depuis le 24 février

Natacha de Crombrugghe, âgée de 28 ans, est portée disparue depuis le 24 janvier 2022. La jeune touriste belge effectuait un trek au Pérou. Elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d'hôtel à Cabanaconde, un petit village perché à plus de 3.000 mètres d'altitude dans les Andes péruviennes, avant de partir seule, le 24 janvier vers 05h00, pour aller contempler le canyon de Colca, l'un de plus profonds du monde.

L'alerte de sa disparition a été donnée le 3 février. Les autorités péruviennes et belges se sont mobilisées pour la rechercher: des guides de montagne, des policiers et de nombreux volontaires ont fouillé plus de 190 kilomètres de sentiers et leurs abords, durant plus de cinquante jours, sans pouvoir retrouver trace de la randonneuse.