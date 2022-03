Belge disparue au Pérou : les enquêteurs belges partis enquêter sur place sont rentrés

Leur objectif était de prendre connaissance des avancées de l'enquête sur place et d'apporter leur aide si nécessaire. Le contact avec les enquêteurs péruviens s'est bien passé et policiers belges et péruviens ont utilement joint leurs informations pour retrouver Natacha de Crombrugghe, selon la Police Fédérale.

Mais pour le moment, l'enquête n'a donné aucun résultat. Il n'est pas exclu que les policiers belges repartent sur place, mais pour l'instant ils poursuivent à nouveau l'enquête depuis la Belgique.

Disparition le 24 janvier

Natacha de Crombrugghe, âgée de 28 ans, est portée disparue depuis le 24 janvier. La jeune touriste belge effectuait un trek au Pérou. Elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d'hôtel à Cabanaconde, avant de partir tôt pour le canyon de Colca.