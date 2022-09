Belge disparue au Pérou : des restes humains ont également été retrouvés près d’un crâne précédemment découvert

Les parents de Natacha de Crombrugghe, une jeune Belge disparue au Pérou en janvier dernier, ont indiqué vendredi qu’un squelette a été découvert à côté du crâne retrouvé il y a quelques jours, dans une zone où a pu disparaître leur fille. Tous ces restes humains ont été saisis et transférés vers la ville d’Arequipa, où ils seront soumis à une autopsie et à une analyse ADN. Pour l’instant, rien ne permet de penser qu’il s’agit de la touriste belge.

Le quotidien péruvien La Republicà a relaté, en début de semaine, que des pêcheurs du district de Huambo avaient découvert un crâne, faisant le lien avec la disparition de Natacha de Crombrugghe. Mercredi, les parents de la jeune femme ont émis des doutes sur l’éventualité qu’il s’agisse de leur fille.

Vendredi, ceux-ci ont pu obtenir plus de précisions. Le crâne en question se trouvait entre des rochers et, sous ceux-ci, un squelette a été découvert également. La dépouille entière a été transportée vers la ville d’Arequipa, où elle sera soumise à une autopsie et à une analyse ADN. Selon les parents de Natacha de Crombrugghe, aucun élément ne permet actuellement de dire si le corps retrouvé est ou non celui de leur fille.

Natacha de Crombrugghe, une Bruxelloise âgée de 28 ans, est portée disparue depuis le 24 janvier 2022. La touriste belge effectuait un trek au Pérou. Ce matin-là vers 05h00, elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d’hôtel à Cabanaconde, un petit village perché à plus de 3000 mètres d’altitude dans les Andes péruviennes, avant de partir seule pour aller contempler le canyon de Colca, l’un des plus profonds du monde.