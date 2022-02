Belge disparue au Pérou : 3 policiers belges sont arrivés sur place

Trois enquêteurs belges sont arrivés au Pérou afin de participer aux recherches liées à la disparition, fin janvier, de la touriste belge Natacha de Crombrugghe.

Il s'agit d'un enquêteur de la "Cellule personnes disparues" et de deux enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Dans un premier temps, il est prévu qu'ils restent sur place une semaine.

L'objectif est de prendre connaissance des avancées de l'enquête sur place et d'apporter de l'aide si nécessaire. "L'enquête se déroule bien et reste entre les mains de la police péruvienne", souligne An Berger, porte-parole de la police fédérale.

Une enquête ouverte en Belgique

Parallèlement, une enquête est ouverte en Belgique puisque la disparition a été signalée chez nous. C’est aussi dans le contexte de cette enquête en Belgique que les policiers belges sont au Pérou.

Natacha de Crombrugghe, âgée de 28 ans, est portée disparue depuis le 24 janvier. La jeune femme effectuait un trek au Pérou. Elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d'hôtel à Cabanaconde, avant de partir tôt pour le canyon de Colca.