Belfius se donne à 100% pour Viva for Life !

Aujourd’hui, chez nous, un enfant sur quatre vit dans la pauvreté. Soit 80.000 enfants en Wallonie et à Bruxelles. Face à ce triste constat, chez Belfius, nous souhaitons agir. Nous pensons que c’est ensemble que nous pouvons faire la différence pour toute la société belge ! C’est aussi pour cela que Belfius s’engage depuis des années au profit de grandes causes comme les Special Olympics (les jeux olympiques nationaux dédiés aux personnes atteintes d’un handicap mental), l’opération JEZ ! en Flandre (en faveur du bien-être des jeunes) et – pour la 9e année consécutive – Viva for Life, dont Belfius est le principal partenaire.

"Meaningful & Inspiring for the Belgian Society. Together"

Parce que l’avenir et le bien-être de chacun nous tiennent sincèrement à cœur, Belfius soutiendra Viva for Life cet automne-hiver, en continuant à soulever des montagnes grâce aux collaborateurs et agents de Belfius ! Ceux-ci laisseront s’exprimer toute leur créativité au profit de nombreuses actions Viva for Life. En 2021, leur enthousiasme avait permis de réunir 620.545 euros. Une ferveur qui ne faiblit pas. Quelle fierté de voir un tel engagement de nos collaborateurs et de notre réseau d’agences !

À l’assaut des 34 étages de la Tour Belfius

Les Stairs for Life, ce sont 34 étages à grimper en solo ou en groupe. Une ascension incroyable en plein cœur de Bruxelles. Clients, fournisseurs, délégations de pompiers, personnalités, et bien entendu collaborateurs et membres de la direction de Belfius, partiront à l’assaut de la Tour Belfius. Qu’ils soient coureurs du dimanche ou sportifs aguerris, tous relèveront ce magnifique défi dans un seul but : battre le record précédent, soit 41.925 euros. Rendez-vous le 1er décembre de 9h à 15h.

Le Belfius Viva for Life Tour

Comme de coutume, le Belfius Viva for Life Tour sera également au programme. Du 18 au 22 décembre, Fanny Jandrain partira à la rencontre des citoyens et organisateurs de défis. Dans chaque ville du Tour, un chapiteau Belfius accueillera le public pour y partager le verre de l’amitié. C’est là, ainsi que dans nos agences, que vous pourrez acheter le bonnet Viva for Life. Le " must have " pour un hiver bien au chaud. Son prix : 15 euros, reversés à Viva for Life. Notre objectif ? Atteindre les 6.000 bonnets vendus avant le 24 décembre. Pour un Noël encore plus magique.