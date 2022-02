Belfast : une enfance

Et si les dangers et les peurs que la famille doit affronter sont bien réels aux yeux de Buddy (Jude Hill tout en blondeur en en espièglerie), ils prennent une tout autre dimension.

Belfast se vit à la manière des souvenirs d’enfance que l’on se remémore et ce sont souvent les meilleurs que l’on veut retenir et qui l’emportent. Pour ce garçon en culotte courte, ce sont les jeux, les rires, le foot et tous ces moments merveilleux partagés en famille, et c’est cet amour indéfectible dont ses parents et ses grands-parents l’entourent.

À l’appui de cette chronique familiale qui touche au cœur, et qui se révèle être un bel hommage rendu à Belfast, à ses habitants et à tous ces Irlandais qui ont dû choisir entre rester et partir, il y a le choix de ce superbe noir et blanc et cette distribution dont on ne peut que louer la finesse de jeu. En tête, Judi Dench et Ciarán Hinds formidables de vérité et d’humour, que l’on rêverait d’avoir pour grands-parents !

Ce film en route pour les Oscars ne peut que remporter vos suffrages, nous en sommes sûrs, courrez le voir !