Bélarus : cinq personnes condamnées pour la tentative de "coup d’Etat" en 2021

Selon la principale organisation bélarusse de défense des droits humains Viasna, parmi les accusés figuraient le politologue et critique littéraire Alexandre Fedouta, le chef du parti du Front populaire Rygor Kastoussev et l’avocat Iouri Ziankovitch, qui a également la nationalité américaine.

Ziankovitch a écopé d’une peine de 11 ans de prison pour avoir "créé et dirigé un groupe extrémiste". Fedouta et Kastoussev ont été condamnés à 10 ans de prison, après avoir été reconnus coupables d’avoir comploté "pour prendre le pouvoir par des moyens anticonstitutionnels". Deux autres accusés ont été condamnés à une peine de deux ans et demi de prison dans cette affaire.

L’un des témoins du procès a été Roman Protassevitch, journaliste d’opposition arrêté en mai 2021 après le détournement par le Bélarus d’un avion de ligne qui survolait son territoire, qui a assuré avoir participé à des réunions par visioconférence avec les accusés en vue de ce "complot" présumé.