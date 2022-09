Bel exploit de l’Union Saint-Gilloise qui réussit son retour en Europa League et s’offre l’Union Berlin

Quel retour. 58 ans après son dernier match européen, l’Union Saint-Gilloise a réussi son pari. Grâce à une belle contre-attaque en première mi-temps et un but de Lynen, l’Union remporte la rencontre sur le plus petit résultat (1-0).

Dans un stade bien remplit de l’Union Berlin, c’est l’Union qui se montre dangereuse en premier via un tir non cadré de Vanzeir lancé dans la profondeur dès la 3e minute de jeu.

Cette occasion réveille Berlin qui met le pied sur la balle et alerte Moris, mais sans plus. Les Allemands ne sont pas dans leur match et l’Union va en profiter. À la 40e, sur une contre-attaque rapide, Lapoussin trouve Boniface qui sert Lynen sur la droite. Le milieu défensif choisi le petit côté et ouvre le score. C’est un 0-1 surprise à la mi-temps. Les Allemands invaincus depuis dix rencontres à domicile (7 victoires, 3 nuls) sont menés.

L’Union revient avec des aussi bonnes intentions en 2e. Et comme en première, c’est Vanzeir qui se procure la première occasion à la 54e. L’Union réagit enfin et oblige Moris à faire son premier arrêt à la 57e, mais en vain. L’Union tient bon et la défense est là comme à la 67e sur un corner ou Berlin se procure une nouvelle grosse possibilité. Les choses se tendent un peu pour les unionistes, mais le score ne bouge pas.

Il reste moins de dix minutes et Berlin continue de faire les mauvais choix. C’est tant mieux pour l’Union qui va finalement s’imposer et remporter trois points très importants dans le groupe D ou Braga s’est imposé 0-2 à Malmo. A noter dans les arrêts de jeu la carte rouge pour Michel pour une vilaine semelle sur Teuma.