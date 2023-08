Beho (Gouvy) : l’école communale rénovée pour la rentrée scolaire

A Beho - dans l’entité de Gouvy- les 83 élèves de maternelle et primaire attendent cette rentrée scolaire avec d’autant plus d’impatience que leur école vient d’être rénovée. En février dernier, ils ont carrément dû déménager dans une salle voisine et dans des modules pendant des travaux qui ont duré six mois. La toiture a été entièrement refaite, isolation comprise. De nombreux revêtements de sols ont été remplacés. Comme celui de la salle polyvalente, très accueillante avec son nouveau vinyle adapté aux sports (cf. photo). A la veille de la rentrée, les professeurs mettaient les bouchées doubles pour que tout soit prêt. Ecoutez notre reportage.