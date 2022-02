Behind the scenes, entrez dans les coulisses de l’opéra de La Monnaie

N’avez-vous jamais rêvé d’être une petite souris (ou un petit rat d’opéra) pour vous faufiler dans les coulisses d’un opéra et y découvrir tous les secrets de conception d’un spectacle lyrique ? Avec sa nouvelle plateforme virtuelle Behind the Scenes, La Monnaie vous propose de plonger dans les coulisses de l’institution, de la conception des décors à la régie, en passant par les salles de répétition de l’Orchestre Symphonique de La Monnaie. Bienvenue à l’Opéra !

Depuis quelques années, La Monnaie accroît sa présence numérique, proposant de plus en plus d’outils virtuels nous invitant à découvrir autrement l’opéra. Outre la proposition de streaming de certaines de leur production, La Monnaie a récemment développé un podcast, intitulé Résonances, qui propose de "sortir l’opéra des murs de La Monnaie", de faire entrer en résonance la thématique des opéras proposés dans le contexte actuel. La Monnaie a également lancé un blog, House of Creations, qui propose aux internautes mélomanes de suivre, pas à pas, les étapes de conception des prochaines créations de la maison lyrique bruxelloise.

Des coulisses des prochaines créations mondiales de La Monnaie, nous passons maintenant aux coulisses du Théâtre royal de La Monnaie. En effet, La Monnaie vient d’annoncer le lancement de la plateforme virtuelle Behind the scenes, qui vous offre l’opportunité de vous glisser dans les coulisses de l’opéra. La plateforme vous invite à explorer les coulisses de la Monnaie soit à votre guise, soit en empruntant l’un des différents parcours thématiques proposés. Aujourd’hui, quatre parcours sont ouverts : le premier vous emmène dans l’antre des décors de La Monnaie, à la découverte des différents secrets de fabrication des décors. Vous pourrez également vous balader en régies, dans les coulisses de la gestion technique d’un opéra. Le parcours "Orchestre" vous propose de découvrir quelques lieux clefs essentiels aux musiciens de l’orchestre de La Monnaie. Enfin, le parcours "Réserves" vous plonge dans les stocks et réserves de l’opéra.

La Monnaie annonce que huit autres parcours seront très prochainement disponibles sur la plateforme.