Behind The Pines de retour pour la Semaine de la musique belge sur Classic 21

Le groupe nous est revenu à la fin de l’année passée avec le single "Only Be A Fire", que vous avez déjà pu entendre sur Classic 21.

Depuis 2017, Behind The Pines évolue en mixant sons modernes et racines rock, avec une musique aérienne et punchy. Après tout ce temps, les membres ont "plein de nouvelles idées" pour l’année qui arrive. Ils avouent avoir vécu une période de questionnement au début de la pandémie et s’étaient d’ailleurs séparés à ce moment-là. Ils sont aujourd’hui de retour avec un nouveau line-up et promettent de belles surprises pour l’année qui arrive.

Parmi leurs influences, ils citent le fameux Made in Japan de Deep Purple, le blues, etc.

En direct dans nos studios, ils ont joué ce nouveau titre en version acoustique, intitulé "Head Down", qu’ils avaient déjà interprété en version "électrique" lors de notre Live du Belvédère.

Ils ont déjà travaillé sur quelque 6 titres dont les parties instrumentales ont déjà été enregistrées. Prochainement, ils sortiront "I Need Your Love", qu’ils ont également joué dans nos studios ce jeudi 2 février. Le format single remporte clairement leur préférence car, selon eux, il a plus d’impact qu’un album complet qui sortirait en une fois.

Et ci-dessous, voici l’interview complète à réécouter :