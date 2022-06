BEforUkraine відправляє авто швидкої допомоги в Україну | BEforUkraine envoie des ambulances en Ukraine

Багато ініціатив було створено по всьому світу, для допомоги українцям з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бельгія не стала виключенням, так спочатку війни було створення більш як 20 ініціатив, які займаються саме допомогою українцям. Сьогодні ми хочемо розповісти про одну із таких благодійних організацій.

BEforUkraine – благодійна організація, яка проводить збір коштів для забезпечення нашої армії та лікарні, медичними авто та медичною технікою. В цій організації лише один співробітник, це Патрік він і організував цей фонд. Разом з небайдужими волонтерами та звичайними людьми їм вдалося вже відправити 20 машин швидкої допомоги.

Ми поспілкувались з Патріком, щоб дізнатися як була створена ініціатива та як вони збирають допомогу.

"На третій день війни я вирішив, що не можу просто сидіти і нічого не робити, тому я вирішив, що треба допомагати, я взяв відпустку на 7 місяців, щоб тільки займатись допомогою українцям. Я розмістив інформацію на Facebook та майже відразу отримав багато повідомлень від людей, організацій які хотіли допомогти. Так, ми змогли зібрати гроші та почали дізнаватись, які речі є в пріоритеті зараз на фронті, в лікарнях. Майже відразу ми зіткнулись з бюрократичною системою, виявилось, що ми не можемо купляти будь-які медичні прилади, або ліки і це ускладнює нашу роботу." розповів Патрік.

15 червня завершувалась підготовка по відправленню вже п’ятої допомоги в Україну, а саме п’ять авто швидкої допомоги, два вантажні авто, рентген, військові аптечки, дефібрилятор, жодне авто не поїде пустим. Авто відправляться в різні міста та лікарні. Цього разу авто отримають Чернігівська, Вінницька та Донецька лікарні. Також, ми помітили, що одне авто має маркування "Евакуація 200", про це не люблять розповідати, але це означає, що авто буде призначено для евакуації тіл загиблих солдатів. Бо якщо людина загибла, вона все одно потребує "допомоги", щоб її гідно поховали.

Вже наступного дня о п’ятій годині ранку ці авто відправляться в Україну, керувати ними будуть волонтери, на одній із них поїде особисто Патрік.

З початку війни в Україні хвиля допомоги таким організаціям зменшилась та це не означає, що українці більше не потребують допомоги. Тому якщо ви хочете допомогти ви можете звернутись до організації, ось посилання на сторінку в Facebook: https://www.facebook.com/BEforUA/

De nombreuses initiatives ont été mises en place dans le monde pour aider les Ukrainiens depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. La Belgique ne fait pas exception, au début de la guerre, il y avait plus de 20 initiatives qui aidaient les Ukrainiens. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'un de ces organismes de bienfaisance.

BEforUkraine est une organisation caritative qui collecte des fonds pour fournir à l'armée ukrainienne et aux hôpitaux sur place, des véhicules médicaux et du matériel médical. Il n'y a qu'un seul employé dans cette organisation, et c'est Patrick qui a organisé ce fonds. Avec des bénévoles attentionnés et des gens ordinaires, ils ont déjà réussi à envoyer 20 ambulances en Ukraine.

Nous avons discuté avec Patrick pour savoir comment l'initiative avait été créée et comment ils collectent l'aide.

"Le troisième jour de la guerre, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester assis sans rien faire, alors j'ai pris 7 mois de vacances juste pour aider les Ukrainiens. J'ai posté l'information sur Facebook et j'ai presque immédiatement reçu de nombreux messages de personnes, d'organisations qui voulaient aider. Oui, nous avons pu récolter des fonds et nous avons commencé à découvrir quelles sont les choses prioritaires maintenant au front et dans les hôpitaux. Presque immédiatement, nous avons été confrontés à un système bureaucratique, et il s'est avéré que nous ne pouvions pas acheter de dispositifs médicaux ou de médicaments, et cela a compliqué notre travail. " dit Patrick.

Ce 15 juin, les derniers préparatifs du matériel sont terminés. Au total, il s'agit de cinq ambulances, deux camions, des radiographies, des trousses de premiers soins militaires, un défibrillateur et aucune voiture ne sera laissée vide. Les voitures iront dans différentes villes et hôpitaux. Cette fois, les voitures seront données aux hôpitaux de Chernihiv, Vinnytsia et Donetsk. De plus, nous avons remarqué qu'une voiture est labélisée "Evacuation 200", ils n'aiment pas en parler, mais cela signifie que la voiture sera conçue pour évacuer les corps des soldats tombés. Car si une personne meurt, elle a encore besoin "d'aide" pour être enterrée dignement.

Ces voitures partiront pour l'Ukraine, elles seront conduites par des bénévoles, et Patrick conduira l'une d'entre elles en personne.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la vague d'aide à ces organisations a diminué, ce qui ne signifie pas que les Ukrainiens n'ont plus besoin d'aide. Alors si vous voulez aider vous pouvez contacter l'organisation, voici un lien vers la page Facebook : https://www.facebook.com/BEforUA/