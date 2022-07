Before Your Eyes, une aventure à vivre en clignant des yeux

Sorti en avril 2021 sur PC, Before Your Eyes est un jeu unique en son genre, qui débarque pour la première fois sur smartphones.

Cligner pour avancer

Le principe de Before Your Eyes est simple : dans cette aventure, vous ne pouvez communiquer qu’en clignant des yeux. Non pas grâce à un bouton dédié, mais en clignant véritablement des yeux, devant votre webcam (ou sur mobile, devant votre caméra frontale).

Cette technique, loin d’être un simple gimmick inutile, va vous permettre de vous plonger dans les souvenirs de votre personnage, Benny. Lors de nombreux flashbacks, vous retomberez en enfance, et revivrez des moments de votre vie, que vous enchaînerez en clignant des yeux. On ne vous dira rien de plus concernant l’histoire, qui mérite d’être découverte sans trop en dévoiler.