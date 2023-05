"Beetlejuice 2" se prépare avec Monica Bellucci, William Dafoe et Jenna Ortega confirmés au casting

35 ans après la sortie de Beetlejuice, Tim Burton prépare une suite au film culte ! Ces dernières années, des rumeurs circulaient autour d'un possible sequel sans pour autant être confirmées. C'est désormais officiel et ça devrait même arriver plus vite qu'on ne le pense.

Le film racontait l'histoire d'Adam et de Barbara, un couple de fantômes qui tente par tous les moyens de faire fuir les nouveaux propriétaires de leur maison, une famille new-yorkaise bourgeoise, sans succès. Ils se tournent alors vers Beetlejuice (Michael Keaton), un fantôme à la mauvaise réputation. Le couple finit par se lier d'amitié avec Lydia (Winona Ryder), la fille gothique de la famille, qui ne s'entend pas avec ses parents et qui n'aime pas sa nouvelle maison. En voulant aider les fantômes, elle attire l'attention de Beetlejuice.

Le magazine Deadline a récemment confirmé que le tournage de la suite avait déjà commencé. On sait que Michael Keaton, Winona Ryder et Catherine O’Hara (la mère de Lydia) reprendront leurs rôles respectifs. Par contre, Alec Baldwin et Geena Davis, qui formaient ensemble le couple de fantômes, ne sont pas annoncés dans ce sequel.

Toujours selon Deadline, le long-métrage se concentrerait plus sur Beetlejuice et Lydia. Et d'après leurs informations, Tim Burton a intégré au casting deux actrices qu'il connaît très bien : Jenna Ortega, qui a incarné Mercredi Addams dans sa série Wednesday (Mercredi) et Monica Bellucci, avec qui il partage sa vie depuis quelques mois déjà. Les deux actrices interprèteront respectivement la fille de Lydia et la femme de Beetlejuice. Le Hollywood Reporter a annoncé que William Dafoe fera également partie des nouvelles recrues. Mais comme l'acteur Justin Theroux, nous n'avons pas plus de détails.

La sortie de Beetlejuice 2 est prévue pour le 6 septembre 2024. Si tout se passe comme prévu, les fans du film culte pourront voir la suite sur grand écran dès l'année prochaine.