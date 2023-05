Beethoven, quelques épisodes des années 1806 à 1808, le feu de la création, les foudres de la colère, les joies de l'amitié

Le 7 mai à 10 h

Croyez-vous que je pense à vos misérables cordes quand l'esprit me parle ? (Beethoven à un violoniste )

Ludwig van BEETHOVEN - Le dernier mouvement du Quatuor à cordes " Razoumovsky " n°9 op 59/3. Quatuor Artemis . Virgin Classics 710208 .

Ludwig van BEETHOVEN - Le premier mouvement de la Symphonie n°4 op 60 en si bémol majeur. L’orchestre symphonique de la radio bavaroise sous la direction de Mariss Jansons . BR Klassilk 900119 .

Ludwig van BEETHOVEN - Les deux derniers mouvements du Triple Concerto en ut majeur pour piano, violon, violoncelle et orchestre op 56 . Christian Zacharias, Ulf Hoelscher, Heinrich Schiff et l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig sous la direction de Kurt Masur . BR Klassilk 900119 .

Joseph HAYDN - Le deuxième mouvement de la Sonate pour piano n°59 en mi bémol majeur . Denis Kozhukin . Onyx 4118

Ludwig van BEETHOVEN - Le premier mouvement de la Sonate pour piano no 23 en fa mineur, op. 57 dite " Appassionata ". Jonathan Biss . EMI 5858942.

Ludwig van BEETHOVEN - Les deux derniers mouvements du Concerto n°4 pour piano et orchestre en sol majeur . Jan Lisiecki & l’Academy of St. Martin in the Fields. DG.

Giovanni Pierluigi da PALESTRINA - Magnificat Primi toni. La Chapelle Royale et l'Ensemble Organum dir° Philippe Herreweghe. HM 901388 .

Wolfgang Amadeus MOZART - Le Larghetto du Quintette pour clarinette et quatuor à cordes K 581. Jörg Widmann et le Quatuor Arcanto. HM 902168.

Ludwig van BEETHOVEN - Les deux derniers mouvements du Trio op 70 n°1 dit " des Esprits " en ré majeur . Trio Wanderer. HM 90210003 .

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Valentine GOURDANGE