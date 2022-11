Béesau était au micro de Loxley pour la sortie de "Coco Charnelle Part.2 "

Béesau était au micro de Loxley sur Tipik ce dimanche 6 novembre !

Loxley, membre du trio "L'Or du Commun" vous embarque dans sa bulle avec son lyrisme unique et le meilleur du son soul, rap et r'n'b. Le dimanche soir de 22h à minuit sur Tipik, un seul mot d'ordre: Chill and relax !

Cette semaine, le trompettiste et compositeur français Rémy Béesau était en direct l'invité de Loxley.

Il y parle de son dernier EP "Coco Charnelle Part. 2", de ses nombreuses collaborations (Primero, Peet, Ever Mihigo...) de son parcours dans des écoles de musique, de son amour pour le jazz, de ses influences et de ses projets.