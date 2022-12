Beerstorium : bienvenue dans la plus vieille brasserie de Wallonie

Il y a plus de 250 ans, à Pipaix, dans le corps de ferme du château de Ghyssegnies naissait la Brasserie Dubuisson. Le lieu enfantera des bières que nous connaissons bien dans les rayons de supermarchés belges, telles que la Bush ou la Cuvée des Trolls. Toujours en activité, l'établissement héberge également un musée. Le parcours revient sur son savoir-faire ancestral, mais aussi sur les innovations de la famille Dubuisson, désormais équipée des techniques de brassage dernier cri. En effet, la brasserie peut se targuer de ce savant mélange d’authenticité et d’innovation qui fait d’elle la plus ancienne de Wallonie encore en activité. La fierté de cette entreprise brassicole d’antan c’est sa Bush de nuits qui a été élue meilleure bière mûrie en foudre lors de l’édition 2020 du Brussels Beer Challenge.