Bee Gees : le succès des frères Gibb

Aujourd’hui on s’intéresse à un groupe a gagné neuf Grammy awards et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame.

Une quarantaine de ces titres ont été classés dans les charts du monde entier entre 1965 et 2001, et dix-sept de ses compositions ont été numéro un dans les classements américains entre 1971 et 1983.

Ce groupe australo-britannique aux 200 millions d’albums vendus a eu 3 périodes fastes, plutôt pop dans les 60’s disco dans la 2eme moitié des 70’s puis enfin soft rock dans les années 80.

Formé en 1958 par trois des frères Gibb, Barry, Robin et Maurice nous parlons bien sûr des Bee Gees.