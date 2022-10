Bee Gees : 4 anecdotes complètement folles sur la musique du film "Saturday Night Fever"

Tout commence en février 1977, en France, à 60km de Paris. Barry, Maurice et Robin, qui forment le groupe Bee Gees, sont venus tout droit d’Amérique pour se rendre au Château d’Hérouville, un studio de musique très prisé. L’objectif : mixer un album live et enregistrer de nouvelles chansons pour leur prochain album, en compagnie de quelques autres musiciens (dont un claviériste très inspiré, Blue Weaver) et d’un producteur hors pair, Albhy Galuten.

Et puis un jour, ils reçoivent un coup de fil de leur producteur, Robert Stigwood - également producteur de films musicaux – qui leur dit à peu près ceci : "Hi guys, on vient de tourner un petit film pas cher. Vous n’auriez pas des chansons sous la main pour la bande originale ?" Ce à quoi nos amis répondent à peu près cela : "Désolé mais on n’a vraiment pas le temps !"

Le "petit film pas cher" dont parle Robert Stigwood est en fait un long-métrage qui raconte l’histoire de Tony Manero (interprété par John Travolta), un jeune gars dont les seules échappatoires dans la vie sont des virées nocturnes entre potes, des cuites et des bagarres, mais surtout un club où, sur la piste, au rythme du disco, il scotche tout le monde avec son déhanché légendaire. Vous l’avez reconnu : il s’agit bien de Saturday Night Fever ("La fièvre du samedi soir", pour les francophones).