''Bee Gees' 1st'' le premier album international des frères Gibb

Le troisième album studio des frères Gibb sort le 14 juillet 1967.

''Bee Gees’First'' qui veut dire, littéralement : "le premier des Bee Gees", est trompeur. En effet, quand Barry, Robin et Maurice Gibb l’enregistrent, au printemps de 1967, ils ont déjà une longue carrière derrière eux en Australie. ''First'' est en fait déjà leur troisième et le premier dans le style pop psychédélique. La pochette a été conçue par Klaus Voormann. Fin 67, l’album figure parmi les dix meilleurs succès aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.