Beck reprend Neil Young pour une pub

Beck se lance dans une cover de " Old Man " de Neil Young pour les besoin d’une pub pour la NFL.

Après s’être offert Ozzy Osbourne à la mi-temps du match d’ouverture de la saison, place cette fois à un spot promotionnel diffusé la veille de la sortie officielle de cette reprise.

Il a été montré lors du match entre les Kansas City Chiefs et the Tampa Bay Buccaneers.

Pourquoi ce titre " Old Man " en particulier ?

Peut-être en clin d’œil au quaterback en chef, Patrick Mahomes, à peine 27 ans. " Old Man " traite des ressemblances entre les jeunes et les moins jeunes hommes, qui sont finalement très semblables.

Il y a aussi les paroles " Old man, look at my life/24 and there is much more ", et Brady et Mahomes avaient tous deux 24 ans lorsqu’ils ont remporté leur premier Super Bowls. Il y a donc certainement une explication à tout cela