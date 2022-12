BeCircular: 37 projets en lien avec l’économie circulaire retenus pour 3,3 millions d'euros

37 projets d'économie circulaire ont été sélectionnés dans le cadre de l'appel à projets BeCircular 2022, pour lesquels le gouvernement bruxellois a approuvé un budget de 3,3 millions d'euros, communiquent ce mercredi le ministre Alain Maron et la secrétaire d'Etat Barbara Trachte.

Les appels à projets BeCircular, qui existent depuis 2016, servent à soutenir financièrement et accompagner des projets à différents stades de développement, qui tendent à optimiser la récupération de ressources (déchets, etc.), la durée de vie des objets, l'utilisation d'énergie et de ressources renouvelables et locales, etc. L'appel est ouvert aux entreprises, indépendants et associations et permettait cette année d'être subventionné jusqu'à 200.000 euros par projet.

141 projets candidats

141 projets avaient été introduits, selon les cabinets Maron et Trachte, entre autres dans une nouvelle catégorie consacrée à la "Mobilité et Logistique circulaire". Parmi les lauréats pour cette nouvelle thématique figurent des entreprises bien connues comme bpost ou Delhaize Le Lion. Les trois autres thématiques sont l'alimentation durable, les "nouveaux modèles économiques de l'économie circulaire" et les "3R : Réduire, Réutiliser, Recycler". Dans le domaine de l'alimentation, on retrouve entre autres les "Gastrosophes" dans les lauréats retenus par le jury. Cette ASBL récupère et transforme des invendus, prépare des repas pour les personnes dans le besoin et a pour projet d'ouvrir une conserverie. On y retrouve également Cabas, Coopérative Alimentaire Belge des Artisans Solidaires, qui organise de la distribution en circuit court.