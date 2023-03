Bébébus : la halte d’accueil itinérante qui sillonne la Province de Liège

Depuis 2015, l’association l’Arbre Essentiel a mis en place une halte d’accueil itinérante dans la Province de Liège pour les enfants entre 1 et 3 ans. Un projet d’envergure qui répond aux besoins des parents en offrant une solution flexible aux familles. Un projet soutenu par Viva for Life.

Chaque jour, le petit bus de Bébébus parcourt les communes de Herstal et Saint-Nicolas et emmène les accueillantes et le matériel nécessaire pour installer une crèche de jour dans des locaux de l’ONE des communes. L’Arbre Essentiel a pour mission de créer et promouvoir des solutions innovantes d’accueil de la petite enfance, comme soutien à la parentalité.